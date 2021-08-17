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Siyaset
Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 00:08
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 00:09
Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.

PARTİLİLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA YUMRUKLU ARBEDE ÇIKTI

İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı.

Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANLARI

Daha sonra bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.


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