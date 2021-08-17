Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.



Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.



PARTİLİLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA YUMRUKLU ARBEDE ÇIKTI



İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı.



Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.



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'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' SLOGANLARI



Daha sonra bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.