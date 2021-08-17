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Kastamonu'da Ölçer Apartmanı çökmüştü: Binanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı!

Kastamonu'da Ölçer Apartmanı çökmüştü: Binanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve onlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince gözaltına alındı. 8 katlı Ölçer Apartmanı’nın çökmesiyle kaybolan Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşılmıştı. Esenyurt Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Özkan'ın tam 6 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:37
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:37
Kastamonu'da Ölçer Apartmanı çökmüştü: Binanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı!

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin merkezinde yer alan Bozkurt ilçesinde akıntıya dayanamayarak çöken Ölçer Apartmanı'nın mütehahhidi Mehmet Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Taksirle Ölüme ce Yaralanmaya Neden Olma" suçundan hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yakalandı.

Ezine Çayı kenarında bulunan ve sele dayanamayarak çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın yıkılmasıyla birlikte kaybolan Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşılmıştı.

TAM 6 SUÇ KAYDI VAR

Esenyurt Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Özkan'ın tam 6 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşan sel felaketi sonrası Ezine Çayının yanında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çökmesi sonucu 20 kişi enkazın altına kalmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen İnebolu Başsavcılığı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı aldırmıştı.

Başsavcılık ayrıca müteahhidin mal varlığına, tedbir kararı koydurmuştu.


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