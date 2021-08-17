Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Güvenliği sağladıktan sonra tahliyeler sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası başlayan kaotik süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacağını bildirdi, tüm taraflar ile diyaloğun sürdüğünü vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban yönetimi ele geçirdi. Ülkeden kaçış başlarken, ülkeler tahliyelere başladı. Afganistanlıların panik ve korku ile havalimanına girmeleri tahliyeleri olumsuz etkiledi. Birçok ülke geçici süre ile tahliyeleri durdurma kararı aldı. Taliban'ın 'Rutin hayatınıza dönün' çağrısı ve genel af kararını duyurduğu bildirilirken, ülkede yaşanan son gelişmeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değerlendirdi. Çavuşoğlu, Taliban'ın şu ana kadar verdiği mesajları olumlu bulduğunu söylerken, tahliyelerin güvenliğin sağlanması ile yeniden başlayacacağını açıkladı.