CHP'nin yalan şebekesi Halk TV'de skandal yayın! Birgün yazarı Timur Soykan haddini aştı: Türkiye çocukları öldürdü

CHP'nin yalan şebekesi olarak çalışan Halk TV'de, "Türkiye çocukları öldürüyor" iftirası atıldı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, katıldığı programda "Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk" ifadelerini kullanarak Suriye’nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir ithamda bulundu.
Daha önce yaptığı yalan ve iftira haberleriyle bilinen CHP yandaşı Halk TV, Türkiye düşmanlarını konuk etmeye devam ediyor.
SÖZDE GAZETECİ SOYKAN HADDİNİ AŞTI
Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.
TÜRKİYE'YE KARŞI SKANDAL SUÇLAMA
Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.
ARSLAN DALGA GEÇTİ
Yalan ve iftiraların birbirini takip ettiği programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine, "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşla adeta alay etti.