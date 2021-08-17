CHP'nin yalan şebekesi Halk TV'de skandal yayın! Birgün yazarı Timur Soykan haddini aştı: Türkiye çocukları öldürdü

Daha önce yaptığı yalan ve iftira haberleriyle bilinen CHP yandaşı Halk TV, Türkiye düşmanlarını konuk etmeye devam ediyor.



SÖZDE GAZETECİ SOYKAN HADDİNİ AŞTI



Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.



TÜRKİYE'YE KARŞI SKANDAL SUÇLAMA



Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.



ARSLAN DALGA GEÇTİ



Yalan ve iftiraların birbirini takip ettiği programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine, "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşla adeta alay etti.