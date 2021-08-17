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Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan gözaltında

Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan gözaltında

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:51
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:55
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan gözaltında

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi.

İLÇEDEN AYRILMIŞTI

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.. Mehmet Özkan'ın, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenilmişti.

Mehmet Özkan'ın yine yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Ayrıca çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Özkan olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Özkan'ın, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenilmişti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçede cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor.


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