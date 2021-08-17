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Ekonomi
Behçet Süleymanoğlu: Amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak

Behçet Süleymanoğlu: Amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak

Cam ve seramik üretiminde yogun olarak kullanilan nefelinli siyenit madenini iç pazarin yani sira dünyanin birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ispanya, Italya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi birçok ülkeye yapilan maden ihracati ekonomiye katma deger sagliyor.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 14:02
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 15:19
Behçet Süleymanoğlu: Amacımız ülke ekonomisine katkı sağlamak

Ülkemizde birçok bölgede maden yatirimciligi alaninda çalismalarini sürdüren is adami Behçet Süleymanoglu’nun sahibi oldugu B&S Yatirim Endüstriyel Hammaddeler Grubu, cam ve seramik üretiminde yogun olarak kullanilan nefelinli siyenit madenini iç pazarda sanayicinin hizmetine sunarken, Ispanya, Italya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi dünyanin birçok ülkesine ihraç ediyor.

Kirsehir ili Akpinar Bölgesinde isletilen ve dünyada tek bir Plüton’da bulunan nefelinli siyenit kapasitesiyle birinci sirada yer alan sahalarda bugüne kadarki en büyük Nefelin siyenit rezervine ulasildi. 4 bin metre uzunlugunda 2 bin 600 metre genisliginde olan alandaki toplam rezerv 5 milyar 616 milyon ton olarak belirlendi. Sahadaki rezerv, dünyada tek bir plütonda bulunan nefelinli siyenit olarak birinci sirada yer aliyor.

Kirsehir ilinin Tatarilyasyayla Köyü mevkiinde bulunan isletmeler iç pazara yillik yaklasik olarak 60 bin ton potasyumu yüksek feldispat, dis pazara ise yillik yaklasik olarak 12 bin ton nefelinli siyenit satisi gerçeklestirdigini söyleyen Behçet Süleymanoglu, Üretilen nefelinli siyenit Ispanya, Italya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi dünyanin birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine katki deger sagladigini söyledi.



2011 yilinda neticelenen Arastirma ve zenginlestirme çalismalari sonucunda faaliyetlere baslayan Is adami Behçet Süleymanoglu’nun sahibi oldugu firma, bölgede araliksiz olarak sürdürdügü çalismalarla ve açtigi is alanlari sayesinde bölgenin kalkinmasina da büyük destek veriyor. Kaynak : İHA

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