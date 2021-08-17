Başörtülü diş hekimine hakaret eden CHP'li isim için harekete geçildi

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Tuba Taşkın Öztürk'ün şikayetinde Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığı ancak koronavirüs pandemi sebebiyle filyasyon ekibinde görev yaptığı yer aldı.



Olay günü olan 4 Mart tarihinde Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde Bahçelievler Belediyesi Meclis üyelerine toplu olarak korona virüs testi yaptıkları belirtildi. Bu sırada şüpheli İsmail Hakkı Temel'in kendisine hitaben baş örtüsünü kastederek 'ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' şeklinde sözler söylediği aktarıldı.



Tepki göstererek kendisinden sürüntü örneği almak maksadıyla maskesini çıkarmasını istediği sırada 'haklıyım ama yani senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' şeklinde sözler söyleyerek hakaret ettiği kaydedildi. Bu sözler nedeniyle ise Tuba Taşkın Öztürk'ün şüpheliden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.



Şüpheli İsmail Hakkı Temel'in ise yer verilen ifadesinde, kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, yanlış anlaşıldığı, hakaret kastının olmadığını özür dileyerek suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Şüpheli Temel'in adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek hakkında adli kontrol kararı verildi.



İsmail Hakkı Bulut hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.