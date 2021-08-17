Bahşiş terörü! Sünnet çocuğu ölümden döndü: 'Aynaya bakınca kendimi tanıyamıyorum'

Erzurum'da şehir turu atarken aracın açılan üst bölümünden bakan sünnet çocuğu Muhammet Samet Kuytan (11), konvoyun önünü kesmek isteyen çocukların çektiği ipin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. İpin boynuna takılmasından son anda kurtulup ölümden dönen Kuytan, "İp az daha boynumu koparacaktı. İyi ki de eğilmişim de sadece yüzüm yaralandı. Aynaya bakınca kendimi başka biri gibi hissediyorum. En güzel günüm hastanede geçti" dedi.
Derya- Bedir Kuytan çiftinin oğulları Muhammet Samet Kuytan'ın sünnet töreni için kalabalık bir konvoy, şehir turu atmak için yola çıktı. Abdurrahman Gazi Türbesi'ne ziyarete giderken güzergah üzerinde bir grup çocuk, bahşiş almak için konvoyun önünü kesmek istedi. Çocuklar, sünnet arabasının geçişi sırasında yola çektikleri ipi kaldırdı. Bu sırada ip, aracın açılan üst bölümünden başını çıkaran Muhammet Samet Kuytan'ın yüzüne geldi. İpin boğazına takılmasından son anda kurtulduğu Kuytan, yaralandı.
'Beş lira için can bile alacaklar'
Boynu kırılmaktan son anda kurtulan Muhammet Samet Kuytan, başına gelenleri şöyle anlattı:
'Konvoyla türbe yoluna çıkıyorduk. Ben de araçta su içiyordum. Kafamı camdan çıkardım, o anda biz yoldan geçerken çocuklar ipi kaldırdı. İpi yüzümde hissettim, hemen oturdum. Annem 'Ne oldu?' diye sordu. Ne olduğunun farkında bile değildim. Babam arabayı sağa çekti. Yüzümde yanıklar var gibiydi. Korkudan yürüyemiyordum. Hastaneye gittik. Doktorlar krem verdi. Şimdi bu haldeyim. İp az daha kulağımı kesecekti. Beş lira için can bile alacaklar. Zaten benim yüzüm kesilince hepsi görüp kaçtı. Biraz hızlı gitseydik kesin boynum kopardı.
Benim için güzel bir gün olacaktı. Heyecandan 06.00'da uyanmıştım. Hemen oturmasaydım ip boynuma takılıp beni aşağıya bile atabilirdi. Arabaların altına takla atabilirdim. İyi ki de eğilmişim de sadece yüzüm yaralanmış. Aynaya bakınca kendimi başka biri gibi hissediyorum. Dizilerde olduğu gibi ben de yüzüme bir şey kapatmak istiyorum.'