Aşure Nasıl Yapılır? Kolay Aşure Tarifi Aşure Malzemeleri Nelerdir? Aşure Tarifi

Muharrem ayının vazgeçilmez lezzeti bu ay pek çok evin sofralarındaki yerini alacak. Uzun süren yapılışı ve oldukça lezzetli bir tatlı olması sebebiyle herkesin çok sevdiği aşureyi yapmak artık çok olay. Evde kolay aşure tarifi ile sizler de kolaylıkla aşure yapabilirsiniz. Peki, aşure malzemeleri nelerdir? Aşure Nasıl Yapılır?









Aşure Malzemeleri Nelerdir?



Aşure Nasıl Yapılır?

Aşure Nasıl Saklanır?



İçi için:250 gram buğday4 buçuk litre sıcak su100 gram pirinç1 adet portakal kabuğu1 adet limon kabuğu2 adet orta boy elma4 yemek kaşığı kuru üzüm1 su bardağı kuru fasulye1 su bardağı nohutYarım su bardağı çiğ badem2 yemek kaşığı kuş üzümü1 avuç fındık1 avuç ceviz10 adet kuru kayısı900 gram toz şeker10 adet karanfil1 su bardağı suSüslemek için:1 adet ayıklanmış narYarım su bardağı toz antep fıstığıYarım su bardağı file antep fıstığı5 adet dilimlenmiş kuru incir2 yemek kaşığı tarçın1 yemek kaşığı susamYarım su bardağı çiğ bademYarım su bardağı fındıkMuharrem ayının gelmesiyle birlikte meşhur aşure hazırlıkları başladı. Pek çok kişi ise aşure yapmanın kolay bir yolunu arıyor.Sorusunun cevabını araştıran kişiler için usta şeflerin tarifini derledik. İşteile sizlerin de kolaylıkla yapabileceğinizÖncelikle nohut, kuru fasulye, buğday bir gece önceden haşlanarak hazırlanmalıdır. Kabukları olması durumunda kabuklarını çıkarın. Nohut, buğday ve fasulyenin haşlama suyu aşurenin rengini koyulaştıracağı için tencereye eklemeyin. Tüm malzemeleri 3 litre suyunun içerisinde kaynatın ardından kuru kayısı ve incirleri küp küp doğrayarak malzemelerin içerisine ekleyin. Tüm malzemeleri karışımın içerisinde birleştirdikten sonra karanfil ekleyin ve koyuluğu boza kıvamında olana kadar su ekleyin. En son şekeri ekleyin ve karıştırarak pişmesine yardımcı olun. Şekeri eklemenin ardından uzun süre kaynatma işlemi gerçekleştirilmemelidir bu durum nohutun sertleşmesine sebep olur. Aşure kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve ılımasının ardından servis tabaklarına alın. Evde kolay aşure tarifi arayan kişiler bu yolla kolaylıkla aşure yapabilirler.Aşure her zaman hazırlanmasının ardından tüketilemeyebilir. Bozulmaması ve tadını kaybetmemesi adın aşure nasıl saklanır sorusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Öncelikle aşure ılık ya da sıcak bir şekilde dolaba kaldırılmamalıdır. Kıvamını bozan ve ekşimesine sebep olan bu durum aşurenin muhafaza edilme süresini kısaltmaktadır. Ağzı kapaklı ya da streç film ile sarılı olan kapların kullanılması aşurenin muhafaza edilme süresini uzatmaktadır. Bunun yanı sıra aşure üstü süslemeler de servis edilmeden önce gerçekleştirilirse aşure kararmaz ve ekşime süresi uzar.sorusunu arayanlar ve kolay aşure yapmak isteyen kişiler bu tarif ile kolaylıkla aşure yapabilirler.