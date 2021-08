Aşure Günü Oruç Tutmanın Sevabı Nedir? Aşure Gününün Fazileti Nedir? Aşure Günü Orucu Tek Gün mü Tutulur Çift Gün mü Tutulur? Aşure Günü Orucu

2021 yılının aşure gününe sayılı günler kaldı. Müslümanlar ise Muharrem ayının 10. Gününe tekabül eden aşure gününde yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, aşure günü oruç tutmanın sevabı nedir? Aşure gününün fazileti nedir?





Aşure Günü Ne Zaman?



Aşure Günü Orucu Ne Zaman Tutulur?



Aşure Günü Oruç Tutmanın Fazileti Nedir?



Aşure günü, her yıl Muharrem ayının 10. Günü olarak kabul ediliyor. Bu yıl 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı ile başlayacak olan aşure günü aynı gün akşam namazı ile sona erecek. Peki,Bu yıl aşure günü 18 Ağustos 2021 tarihine denk geliyor. Aşure günü orucu tutmak isteyen Müslümanlar 17-18 ağustos tarihlerinde aşure günü orucu tutabilir. Bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak 18-19 Ağustos tarihlerinde de aşure günü orucu tutulabilir.İşte her yıl Müslümanlar tarafından merak edilen'Muharrem' hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: 'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve 'Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?' diye sormuştu. 'Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) 'Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım).' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, 'Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.' (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.'Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.' (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Müslümanlar tarafından merak edilen bir diğer soru dasorusudur. Bu soruya yönelik olarak Hz. Muhammed'in İslam alemine bıraktığı sünnetler vardır.