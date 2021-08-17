Arkadaş partisi kanlı bitti: 16 yaşındaki İkranur Türksoy'un feci sonu!

Kayseri'nin İncesu İlçesinde İkranur Türksoy (16) ve B.A (17) eğlenmek için O.Ç'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi. Bu sırada B.A pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İkranur Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra firar eden B.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Ayrıca gece partisine katılan biri kız iki kişi de yine polis tarafından gözaltına alındı.







Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından İkranur Türksoy'un cesedi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi B.A emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u kazara vurduğunu söyledi.



B.A sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.A'nın başka suçlardan da dosyalarının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.