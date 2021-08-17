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Afganistan’ı terk eden Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’ı terk eden Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 20:49
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 20:50
Afganistan’ı terk eden Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etti

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede tansiyon tavan yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani karışıklık sonrası ülkeyi terk etti.

Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

GANİ'NİN YARDIMCISI SALEH: GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI BENİM

Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum" dedi.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.


Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.


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