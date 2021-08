30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer bayramı tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığını gerçekleştirdiği Zafer Bayramı için geri sayım başladı! 1926 yılından beri her yıl kutlanan Zafer Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor?





30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?



30 Ağustos resmi tatil mi?



Her yıl başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz’u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında gerçekleştirilen zafer her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl da 30 Ağustos’un yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlardansorusu gündeme geldi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacak ve ulusal bayram olarak kutlanacak.