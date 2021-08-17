30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer bayramı tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kaldı. 1922 Yılında Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığını gerçekleştirdiği Büyük Taarruz her yıl milyonlarca kişi tarafından kutlanıyor. Peki, Türk milleti için oldukça önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı hakkında tüm detaylar…
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığını gerçekleştirdiği Zafer Bayramı için geri sayım başladı! 1926 yılından beri her yıl kutlanan Zafer Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar ise bu özel günün resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor?