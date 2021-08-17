17 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos koronavirüs tablosunu "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.



İşte 17 Ağustos Kovid-19 verileri:



16 AĞUSTOS KOVİD-19 VERİLERİ:



16 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 oldu.



Bir günde toplam 287 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 642 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 71,46 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,72 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 84 milyon 547 bin 410'e yükseldi.





AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 92,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova takip etti.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

