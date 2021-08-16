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Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler

Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil'i terk ettiği anlar görüntülendi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46
Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.

Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi.



Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.


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