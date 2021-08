Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'

Türkiye'yi gözyaşına boğan sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ezine Çayı'nın kenarına 3 yıl önce inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekiplerince 19 kişinin arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.



İstanbul'da yaşayan Şengül Kuş ablasının kızı Reyhan Özdoğan ile 2 yıl önce memleketleri Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde tatillerini değerlendirebilecekleri bir daire almaya karar verdiler. Kuş ve Özdoğan ailesi Bozkurt'a gelerek Ezine Çayı'nın yanında bulunan 1 yıl önce yapılmış Ölçer Apartmanından 2 daire satın aldı.



Kurban Bayramı öncesi Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile birlikte tatil için memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Ezine Çayı'nın yanındaki Ölçer Apartmanı'nda bulunan evlerine yerleşti.







TAHLİYE KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 11 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

11 Ağustos günü yağmurun şiddeti artırması üzerine zabıta ekiplerinin 'araçlarınızı çekin sel geliyor' anonsu ile birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel apartmanlarının önünde bulunan araçlarını alarak sokağın üst kısmana çekti. Ezine Çayından taşmasıyla birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel, Ölçer Apartmanını etrafı sel suları ile dolmasından dolayı giriş yapamadı.



Apartmanda bulunan Şengül Kuş, sel sularının artması üzerine karar alarak torunlarım dediği Reyhan Özdoğan'ın 7 yaşındaki ikizleri Ayşe Miray Özdoğan, Kerem Ali Özdoğan, Arzu Yücel'in 12 yaşındaki ikizleri İclal Yücel, Ecrin Yücel, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel dedeleri Nadir Yücel, Emine Genç oğlu Eymen Genç ve bir bebeği ile birlikte 5. katta bulunan evine topladı. Bu şekilde yardıma gelecek olan kişilerin daha hızlı tahliye işlemi gerçekleştirebileceğini düşündü.



'HAKKINI HELAL ET KARDEŞ'

Senanur Kuş'un cep telefonundan İstanbul'da bulunan abisi Mert Kuş'a sel felaketini haber vererek fotoğraflar gönderdi. 21 yaşındaki Senanur'un abine attığı mesajlar ise yürekleri parçaladı.



Senanur ve abi Mert 13,00'da başlayan mesajlaşma binanın çökme saati 17.38'e kadar devam etti. Senanur, 5,30 saatlik süreçte abisi Mert'e olup bitenler hakkında mesajlar atarken çok korktuğunu belirterek yardım çağrısında bulunuyor. Senanur'un son mesajı ise bina çöküyor oldu.



Senanur, abisi Mert ile aralarında geçen mesajlarda 'Hakkını helal et kardeş. Abi yol yok. 2 saattir aynı azalma yok. Abi hiçbir değişiklik yok. Su ne azaldı ne arttı. 3 saat oldu. Dua et. Daha çok arabalar dereler taştı.



2 dakika ile Reyhan ablam arabasını çekti.' Mesajlarına karşılık olarak abisi Mert Kuş, İstanbul'dan harekete geçerek bütün kurumları tek tek arayarak Bozkurt'ta bulunan evin konumu ve evde bulunan kişi sayısı verdi.







SON MESAJI, 'BİNA ÇÖKÜYOR'

Mert Kuş kardeşi ile mesajlara devam ederek korkmaları konusunda temkinlerde bulundu. Senanur mesajların devam ederek, 'Mert su seviyesi çok yükseldi. Durum Çok kötü. Mert yardım çağır. Çok korkuyorum. İtfaiyeyi ara. Abi korkuyorum sinirlerim bozuldu. Mert çok kötü. Evin temeli yok. Mert su evin temelinde dua et. Bina çöküyor.



'ANNEM HERKESİ BİR YERE TOPLAMIŞ'

İstanbul'da üniversite okuyan Mert Kuş, yasanları SABAH'a anlattı. Kardeşi Senanur ile son dakikaya kadar mesajlaştıklarını söyleyen Mert, şunları aktardı.



'Kurban Bayramı öncesi annem ve kardeşi alarak Bozkurt'ta bulunan evimize geldik. Benim İstanbul'da işim olunca tekrar dönüş yaptım. Annem ve kardeşim burada kaldılar. Selin olduğu günü kardeşim mesaj attı.



Bunun üzerine İstanbul'dan telefonla bütün kurumlara ulaşmaya çalıştım. Evde11 kişi olduğunu bunların çoğunun küçük yaşta çocuklar olduğunu aktardım. Annem selin boyutunu görünce binada bulunan herkesi evimiz toplamış. Kurtarmaya gelen ekip bir yerden alıp çıkarsınlar diye.'



Senanur selin boyutunu göstermek için fotoğraflar attığını söyleyen abi Mert, 'Kardeşim çok korktuğunu söylüyordu. Sürekli olarak yardım çağırmamı istedi. Evin durumu hakkında bilgi verdi. 5,30 saat sonrasında bina çöküyor dedi ondan sonra haber alamadık' dedi.



'OĞLUM SENİ ÇOK SEVİYORUM HAKKINI HELAL ET'

Anne Şengül Kuş ile son kez telefonda görüştüklerini anlatan Mert, şunları söyledi. 'Annem sürekli olarak yolumu gözlemiş. 'Oğlum gelmesine 1 gün kaldı' diyormuş. Perşembe akşamına bilet almıştım.







Cuma günü onların yanında olacaktım. Telefonda annem herkesi topladığını anlattı. Sonrada, 'oğlum seni çok seviyorum. 'Hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı.'



'EŞİM ÇOK İSTEDİ BOZKURT'TAN EV ALMAYI'

İstanbul'da çalışan baba Orhan Kuş, '2 yıl önce eşimin isteği üzerine Bozkurt'tan iki aile gelerek ev aldık. Evine dayayıp döşedik. Geçen sene geldiler yazın burada kaldılar. Bu yazda oğlum Kurban Bayramı öncesi getirdi. Sonra oğlum yanıma geldi.



Bende izin tarihim geldiğinde yanlarına gidecektim. Eşimle ile bir gün öncesinde konuştuk sohbet etti. Sel oldu deyince aradım ama ulaşamadım. Oğlum her yeri aradı yarım istedi. Sonra İstanbul'dan apart topar çıkarak geldik. Arama çalışmaları devam ediyor. Evde 11 kişi vardı.'