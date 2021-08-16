Savcılıktan flaş karar! Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına tedbir konuldu

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı aldırmıştı. Başsavcılık bu seferde Müteahhitin mal varlığına, tedbir kararı koydurdu.



Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşan sel felaketi sonrası Ezine Çayının yanında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çökmesi sonucu20 kişi enkazın altına kalmıştı. Bunun üzerine harekete geçen İnebolu Başsavcılığı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı aldırdı. Başsavcılık bu seferde Müteahhitin mal varlığına, tedbir kararı koydurdu.