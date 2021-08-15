ÖABT Soruları ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak? ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

1 Ağustos 2021'de tarihinde başlayan KPSS oturumlarının son oturumu olan ÖABT oturumu bugün gerçekleştirilecek. Yalnızca öğretmen adaylarının girdiği 2021 ÖABT sınav soruları ve cevapları merak edilmeye başladı. Peki pek çok kişinin merak ettiği ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖABT soruları ne zaman açıklanacak?











ÖABT Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak?



2021 ÖABT Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ÖABT 2021 soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. 2021 ÖABT soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sınavın tüm oturumlarının gerçekleştirilmesinin ardından öğretmen adaylarından gelen ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Sorusuna resmi bir yanıt verilmesi bekleniyor. Peki,KPSS sınavlarının açıklanma tarihi ÖSYM'nin yayınladığı resmi sınav takviminde belli oldu. Söz konusu takvimin gidişatına göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.ÖABT soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı ve daha fazlası ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.