ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?

KPSS ÖABT sınavının ardından sınav sonrası yorumlar merak edilmeye başladı. Sınavda işaretledikleri soruların cevaplarını merak eden öğretmen adayları, sosyal medyadan yapılan ÖABT yorumlarını araştırıyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? İşte ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı









ÖABT Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?



ÖABT Sınav Soruları Yorumları



sorusunun sorulması üzerine gözler ÖSYM kurumuna çevrildi. Binlerce öğretmen adayının girdiği 2021 ÖABT soruları ve cevap anahtarını her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan birkaç saat sonra açıklanması bekleniyor.Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence,Atsız'ı tanımayanları direkt elesinler. #ÖABT2021Sınava giren adaylar sınav sonrasında ÖABT soruları nasıldı sorusuna bu şekilde cevap vermiştir.ÖSYM kurumunun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.