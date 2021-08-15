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ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?

ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme kurumunun gerçekleştirdiği 2021 ÖABT sınavının sonuna gelindi. 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavı ile 2021 KPSS süreci tamamlandı. Peki, milyonlarca öğretmen adayının girdiği ÖABT sınavının ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte 2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı…

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 13:24
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:48
ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?

KPSS ÖABT sınavının ardından sınav sonrası yorumlar merak edilmeye başladı. Sınavda işaretledikleri soruların cevaplarını merak eden öğretmen adayları, sosyal medyadan yapılan ÖABT yorumlarını araştırıyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? İşte ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı



ÖABT Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?


2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusunun sorulması üzerine gözler ÖSYM kurumuna çevrildi. Binlerce öğretmen adayının girdiği 2021 ÖABT soruları ve cevap anahtarını her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan birkaç saat sonra açıklanması bekleniyor.

ÖABT Sınav Soruları Yorumları


Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021

Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.

Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021

Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021

Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence,Atsız'ı tanımayanları direkt elesinler. #ÖABT2021

Sınava giren adaylar sınav sonrasında ÖABT soruları nasıldı sorusuna bu şekilde cevap vermiştir.



2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı ÖSYM kurumunun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

2021 Öabt Soruları ve Cevap Anahtarı2021 Öabt Sınavı Saat Kaçta Bitecek?


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