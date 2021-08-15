ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl bakılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme kurumunun gerçekleştirdiği 2021 ÖABT sınavının sonuna gelindi. 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavı ile 2021 KPSS süreci tamamlandı. Peki, milyonlarca öğretmen adayının girdiği ÖABT sınavının ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte 2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı…
KPSS ÖABT sınavının ardından sınav sonrası yorumlar merak edilmeye başladı. Sınavda işaretledikleri soruların cevaplarını merak eden öğretmen adayları, sosyal medyadan yapılan ÖABT yorumlarını araştırıyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? İşte ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı