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Meteorolojiden iki ile kuvvetli sağanak ve sel uyarısı!

Meteorolojiden iki ile kuvvetli sağanak ve sel uyarısı!

Karadeniz bölgesindeki sel felaketinde can kayıpları artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 16 Ağustos hava durumu raporunda yine yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ve Rize çevreleri için ise meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı ise vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:13
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:20
Meteorolojiden iki ile kuvvetli sağanak ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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