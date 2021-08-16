Merkel'den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.





TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR



DOMİNO ETKİSİ YAPTI



Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, 'Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor.' dediği iddia edildi.Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, 'Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız.' dediği kaydedildi.