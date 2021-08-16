Merkel'den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Afganistan'da yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirdiğini açıklamasının ardından Afganistan'daki son durumu değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD''li askerlerin çekilmesinin domino etkisi yaptığını dile getirdi. Merkel açıklamalarında; "Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.