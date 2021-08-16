USD (Alış - Satış) : 8,47 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,98 - 9,99
Ana Sayfa.
Dünya
Merkel'den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Merkel'den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Afganistan'da yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor. Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirdiğini açıklamasının ardından Afganistan'daki son durumu değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD''li askerlerin çekilmesinin domino etkisi yaptığını dile getirdi. Merkel açıklamalarında; "Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:44
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:03
Merkel'den Afganistan değerlendirmesi: Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı. Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR


Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, 'Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor.' dediği iddia edildi.

DOMİNO ETKİSİ YAPTI


Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, 'Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız.' dediği kaydedildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı