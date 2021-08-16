USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Güncel
Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı

Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı

İrlandalı sporcu Jack Woolley, Tokyo Olimpiyatları'nda 'madalya kazanamadığı' gerekçesiyle ülkesinde saldırıya uğradı.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:49
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:52
Madalya alamadığı için linç edildi! Avrupa barbarlığı

İrlanda'nın tekvando erkekler 58 kg kategorisindeki oyunlarında yarışan sporcu Jack Woolley, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan eli boş döndü.

Bu durumu sindiremeyen bazı İrlandalı sporseverler, genç oyuncuya saldırdı.

Sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyuran Woolley, kanlar içinde kaldığını söyledi.

Ülkesinin ilk tekvando olimpiyat sporcusu olan olan 22 yaşındaki Woolley, olay gecesine ait fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımında saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Woolley, “Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20'li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ile 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı” dedi.

Woolley, grup üyelerinden birinin sert bir yumruk atıp onu yere serdiğini, sonrasında da diğerlerinin saldırdığını aktardı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı