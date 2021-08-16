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Kocaelispor Ümraniyespor maçı ne zaman? Kocaelispor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kocaelispor Ümraniyespor maçı ne zaman? Kocaelispor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig’in ilk haftasında heyecanlı karşılaşmalar devam ediyor. Her gün birbirinden farklı takımların sahaya çıktığı TFF 1.Lig’de bu akşam Kocaeli Ümraniyespor karşılaşması yaşanacak. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği Kocaelispor Ümraniyespor maçı araştırılmaya başladı. Peki, Kocaelispor Ümraniyespor maçı ne zaman? Kocaelispor Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:01
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:04
Kocaelispor Ümraniyespor maçı ne zaman? Kocaelispor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'de ilk hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar devam ederken bugün ise Kocaelispor Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki, büyük bir heyecanla beklenen Kocaelispor Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kocaelispor Ümraniyespor maçının detayları…



Kocaelispor Ümraniyespor Maçı Ne Zaman?


Heyecanla beklenen Kocaelispor Ümraniyespor maçı bu akşam ekranlara gelecek. Maçın duyurusunun gerçekleşmesinin ardından taraftarlardan gelen Kocaelispor Ümraniyespor maçı saat kaçta sorusu cevaplandırıldı. TFF 1. Lig'in merakla takip edilecek olan Kocaelispor Ümraniyespor maçı saat 20.30'da başlayacak.

Kocaelispor Ümraniyespor Maçı Hangi Kanalda?


16 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da gerçekleşmesi planlanan Kocaelispor Ümraniyespor maçı TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu TFF tarafından cevaplandırıldı.



Kocaelispor Ümraniyespor karşılaşması 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.30'da gerçekleşecek.

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