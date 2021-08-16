İBB'den İETT şoförlerine skandal talimat!

Son günlerde bozulan otobüs ve metrobüslerin yolcular tarafından itilmesi İBB'yi harekete geçirdi. CHP'li İBB kontrol etmediği otobüs ve metrobüslerin suçunu şoförlerin üzerine attı. Çaresiz kalan ve yolculardan yardım isteyen şoförlere skandal bir talimat gönderildi. İETT şoförlerine gönderilen talimatta, 'bozulan otobüsleri yolculara ittiren şoförlerin iş sözleşmesinin fesih edileceği' belirtildi.





