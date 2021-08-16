HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Millet İttifakı çok kritik 2023 seçimlerinde halâ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşına bir aday çıkartamadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkanlarının gözünün olduğu adaylığa, HDP'den Selahattin Demirtaş da ortak çıktı. Bu açıklamayla azınlık cephesinde işler iyice karıştı. Onlarca kişinin faili Demirtaş, 5 yıla yakın süredir cezaevinde bulunuyor. Haberin detayları...
Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha çıktı. Kobani kanlı ayaklanması faili HDP'li Selahattin Demirtaş, aday olmak istiyor. Son durum ittifakı çatlacak mı?