HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha çıktı. Kobani kanlı ayaklanması faili HDP'li Selahattin Demirtaş, aday olmak istiyor. Son durum ittifakı çatlacak mı?





CHP'Lİ KEMAL TAM CESARETİNİ TOPLAMIŞKEN...



TUTUKLU DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYA HAZIR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kendisine yakın isimlere ara ara açıklama yaptırıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aday olmak için çok istekli olduğu biliniyor.Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a kapıları kapatmıştı.Fondaş medyadan Gazete Duvar'a konuşan Selahattin Demirtaş aday olmak istediğini açıkladı. İrfan Aktan'ın, 'Partinizden talep veya öneri gelmesi halinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?' sorusuna cevap veren terör sözcüsü Demirtaş, 'Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil.' dedi.Millet İttifakı'ndaki milliyetçi görünen isimlerin adaylık için konuşulması HDP'yi rahatsız ediyordu.