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HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Millet İttifakı çok kritik 2023 seçimlerinde halâ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşına bir aday çıkartamadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkanlarının gözünün olduğu adaylığa, HDP'den Selahattin Demirtaş da ortak çıktı. Bu açıklamayla azınlık cephesinde işler iyice karıştı. Onlarca kişinin faili Demirtaş, 5 yıla yakın süredir cezaevinde bulunuyor. Haberin detayları...

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:33
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:42
HDP'li Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'nın adayı olmak istiyor! Muhalefet cephesinde işler iyice karıştı...

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığına bir isim daha çıktı. Kobani kanlı ayaklanması faili HDP'li Selahattin Demirtaş, aday olmak istiyor. Son durum ittifakı çatlacak mı?

CHP'Lİ KEMAL TAM CESARETİNİ TOPLAMIŞKEN...


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kendisine yakın isimlere ara ara açıklama yaptırıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aday olmak için çok istekli olduğu biliniyor.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a kapıları kapatmıştı.

TUTUKLU DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYA HAZIR


Fondaş medyadan Gazete Duvar'a konuşan Selahattin Demirtaş aday olmak istediğini açıkladı. İrfan Aktan'ın, 'Partinizden talep veya öneri gelmesi halinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?' sorusuna cevap veren terör sözcüsü Demirtaş, 'Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil.' dedi.

Millet İttifakı'ndaki milliyetçi görünen isimlerin adaylık için konuşulması HDP'yi rahatsız ediyordu.


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