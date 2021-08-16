CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Demirtaş’ı haksızlığa uğradığı için savunuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Kanaat Önderleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yapmış, "Selahattin Demirtaş niye hapiste?" sorusunu yöneltmişti.



"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, terör soruşturmalarında cezaevinde bulunan Demirtaş'ı haksızlığa uğradığı için savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.



HDP'den gelen 'Kimse bizden 31 Mart'taki desteği beklemesin' resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden içeride?' diye sorarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı savunmuştu.



Konuya ilişkin CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Selahattin Demirtaş'ı haksızlığa uğradığı için savunduklarını söyleyerek “Biz 'hak, hukuk, adalet' diyerek Ankara'dan İstanbul'a yürümüş partiyiz. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukukunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. CHP genel başkanı bu ülkede kim haksızlığa uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır' dedi.





HAKKINI KILIÇDAROĞLU ARAYACAK



CHP MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, "Biz ‘hak, hukuk, adalet’ diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürümüş partiyiz. Biz haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukukunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. CHP genel başkanı bu ülkede kim haksızlığa uğrarsa onun hakkını aramaya kararlıdır" ifadelerini kullanarak Demirtaş'ı savunmayı sürdüreceklerini söyledi.



HDP'NİN RESTİ SONRASI SORMUŞTU



CHP'den Demirtaş açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın Millet İttifakı'na resti sonrası geldi. Gaziantep'te yaptığı konuşmada, Buldan, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" diyerek ittifakı itiraf etmişti. Buldan, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" ifadesini kullanmıştı.