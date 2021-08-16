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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan çağrısı

Birleşmiş Milletler'den (BM) Afganistan konusunda flaş bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:53
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:53
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.

ABD, KABİL'DEN TAHLİYELERİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALDI

Öte yandan, ABD'den Afganistan ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre, ABD, Taliban'ın eline geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı. Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı. Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.


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