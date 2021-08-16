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Biden'dan canlı yayında Afganistan açıklaması

Biden'dan canlı yayında Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında 'Afganistan' ile ilgili açıklamalarda bulunuyor

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:09
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:21
Biden'dan canlı yayında Afganistan açıklaması

. ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıyor.

Biden'ın açıklamaları şu şekilde;

Biden'ın konuşmasından satır başları:

'AFGANİSTAN TALİBAN'A DİRENEMEDİ'

Her şey çok hızlı gelişti. Yaptıklarımız doğruydu. Ordu savaşmayı denemedi bile. Afganistan'daki liderler halklarının iyiliği için bir araya gelemediler.ABD askerileri Afganistan'da kaldı ve onlar için savaştı. Afganistan'da kalmamız gerektiğini düşünenler var. Afganistan'da olanlar çok üzücü. İç çatışma varken, yaptığımız hataları tekrar edemeyiz.

Ulusal Güvenlik ekibim ve ben çok yakından takip ediyoruz. Hızlıca planlarımızı uyguluyoruz. Her türlü duruma cevap vermek için. Gördüğümüz hızlı düşüş de dahil. Buraya nasıl geldiğimizi hatırlatmak istiyorum. ABD'nin çıkarlarını.

Afganistan'a 20 yıl önce gittik. Bize saldıranları yakalanmak için. Çok ciddi anlamda El-Kaide'ye hasar verdik. Onları yakaladık. Afganistan'da hiçbir zaman merkezi bir ulus kurmak değildi. Amacımız ABD topraklarında terör saldırılarının önüne geçmekti. Birçok ülkede uydu örgütler kuruyor. Bu tehditler bizim desteğimizi gerektiriyor. Bu yüzden terörle mücadele operasyonları yürütüyoruz birçok ülkede. Terörle mücadele kapasiteyi geliştirdik. Net bir şekilde tepeden tehditleri kontrol edebilecek durumdayız.

''ACİL DURUM PLANLARI HAZIRLADIK'

Göreve başladığımda Trump'ın Taliban ile yaptığı anlaşmayı devraldım. ABD güçleri Trump döneminde zaten azalmıştı. 2500'e asker sayısı düşmüştü. Benim kararım şuydu: Ya bu anlaşmaya sağdık kalacaktım ya da Taliban'la savaşacaktım. Amerikalılar ölmeden hiçbir statüko sağlanmayacaktı. Binlerce ABD'li savaşa girecekti. Üçüncü bir yılına girecekti. 30 yılına. 20 yıldan sonra zor bir şekilde bunu öğrendim.

Hiçbir zaman ABD güçlerini çekmek için uygun zaman değildi. Acil durum planları hazırladık. Açıkçası bu olay beklediğimizden hızlı gelişti.


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