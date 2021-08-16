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Sağlık
Bakan Koca'dan '4.doz aşı'' açıklaması!

Bakan Koca'dan '4.doz aşı'' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 4. doz koronavirüs aşısına ilişkin mesajlar paylaştı. Bakan Koca, "2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:23
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:26
Bakan Koca'dan '4.doz aşı'' açıklaması!

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları:

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.


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