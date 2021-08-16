Aşı Yaşı Kaça Düştü? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak? 12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?

Türkiye’de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor. 18 yaş üstü grupların aşı uygulamasından yararlanmasının ardından merak edilen konulardan birisi de 18 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 12-15 yaş arası aşı olacak mı?









Aşı Yaşı Kaça Düştü?

12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirdiği açıklama sonrasında aşı yaşı kaça düştü sorusu tartışılmaya başladı. Okulların açılması için tüm hazırlıklar devam ederken 18 yaş altı çocukların aşı olup olmayacağı gündem konusu olmuştu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde okula gidebilmeleri için sürdürülen çalışmalar sonrasında aşı yaşının 15 yaş üstüne tanımlandığı ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişilere de aşı sırası geldiği belirtildi.Aşı yaşının düşürülmesinin gündeme gelmesi sonrasında başlayantartışmasına cevap gecikmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalara göre aşı yaşı 15’e düşürüldü. Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk grubunda olan kişilere ise 12 yaşından itibaren aşı hakkı tanımlandı.almak isteyen kişiler randevularını e-Nabız ve MRHS üzerinden alabilirler.