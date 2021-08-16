Aşı Yaşı Kaça Düştü? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak? 12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, 12-18 yaş arası çocukların aşılanması gerektiği konusundaki kararını Bakanlar Kuruluna sundu. Okulların açılmasına yönelik hazırlıklar devam ederken çocukların rahat bir şekilde okula gidebilmesi için alınacak olan aşı kararı Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Bu duruma göre, 12-18 yaş arasındaki kişiler aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte detaylar...
Türkiye’de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor. 18 yaş üstü grupların aşı uygulamasından yararlanmasının ardından merak edilen konulardan birisi de 18 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 12-15 yaş arası aşı olacak mı?