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Aşı Yaşı Kaça Düştü? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak? 12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?

Aşı Yaşı Kaça Düştü? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak? 12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, 12-18 yaş arası çocukların aşılanması gerektiği konusundaki kararını Bakanlar Kuruluna sundu. Okulların açılmasına yönelik hazırlıklar devam ederken çocukların rahat bir şekilde okula gidebilmesi için alınacak olan aşı kararı Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Bu duruma göre, 12-18 yaş arasındaki kişiler aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:47
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:49
Aşı Yaşı Kaça Düştü? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak? 12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?

Türkiye’de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor. 18 yaş üstü grupların aşı uygulamasından yararlanmasının ardından merak edilen konulardan birisi de 18 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 12-15 yaş arası aşı olacak mı? 



Aşı Yaşı Kaça Düştü?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirdiği açıklama sonrasında aşı yaşı kaça düştü sorusu tartışılmaya başladı. Okulların açılması için tüm hazırlıklar devam ederken 18 yaş altı çocukların aşı olup olmayacağı gündem konusu olmuştu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde okula gidebilmeleri için sürdürülen çalışmalar sonrasında aşı yaşının 15 yaş üstüne tanımlandığı ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişilere de aşı sırası geldiği belirtildi.

12-15 Yaş Arası Aşı Olacak mı?


Aşı yaşının düşürülmesinin gündeme gelmesi sonrasında başlayan 12-15 yaş arası aşı olacak mı? tartışmasına cevap gecikmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalara göre aşı yaşı 15’e düşürüldü. Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk grubunda olan kişilere ise 12 yaşından itibaren aşı hakkı tanımlandı.



15 yaş üstü aşı randevusu almak isteyen kişiler randevularını e-Nabız ve MRHS üzerinden alabilirler.

12-15 Yaş Arası Aşı Olacak Mı?Aşı Yaşı Kaça Düştü?? 18 Yaş Altı Ne Zaman Aşı Olacak?


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