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Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme

Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme

Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran M.A. gözaltına alındı...

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:32
Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.


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