USD (Alış - Satış) : 8,47 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 9,98 - 9,99
Ana Sayfa.
Dünya
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: 'Beni öldürecekler! Bekliyorum'

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: 'Beni öldürecekler! Bekliyorum'

Afganistan’da 2018 yılında ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele almasıyla birlikte yaşamından endişe ettiğini anlattı. Ghafari, “Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Bekliyorum” dedi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:04
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:11
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: 'Beni öldürecekler! Bekliyorum'

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında yaşanan karmaşayla ilgili olarak her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari Taliban'ın kendisini öldüreceğini, fakat bir yere gitmediğini ailesinin yanında kaderini beklediğini belirtti.

GEÇMİŞTE SUİKAST GİRİŞİMLERİ OLDU, BABASI VURULDU


i News'dan Michael Day'e konuşan Zarifa Ghafari, 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişimi yaşanmıştı. Ghafiri'nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.



DAHA ÖNCE UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ


Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce gazeteci Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Ghafari, 'Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler' demişti.



BEKLİYORUM


Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Day'la yeniden konuşan Ghafari, umutsuzluğunu şu sözlerle anlattı 'Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?'


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı