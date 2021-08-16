Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: 'Beni öldürecekler! Bekliyorum'

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında yaşanan karmaşayla ilgili olarak her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari Taliban'ın kendisini öldüreceğini, fakat bir yere gitmediğini ailesinin yanında kaderini beklediğini belirtti.





GEÇMİŞTE SUİKAST GİRİŞİMLERİ OLDU, BABASI VURULDU



DAHA ÖNCE UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ



BEKLİYORUM



i News'dan Michael Day'e konuşan Zarifa Ghafari, 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişimi yaşanmıştı. Ghafiri'nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce gazeteci Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Ghafari, 'Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler' demişti.Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Day'la yeniden konuşan Ghafari, umutsuzluğunu şu sözlerle anlattı 'Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?'