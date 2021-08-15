Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Adana Demirspor ile Fenerbahçe maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle...









Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?



Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Süper Lig'in ilk hafta mücadelelerinden ola Adana Demirspor Fenerbahçe maçı Adana Demirspor evinde gerçekleşecek. 15 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta sorusuna cevap gecikmedi. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat 21.45'te gerçekleşecek. Peki,Heyecanla beklenen Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşması bu akşam saat 21.45'te gerçekleşecek. Adana Demirspor'un ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak.maç saatinin yaklaşmasını ardından kesinlik kazanacak.