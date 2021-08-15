Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle

26 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'un ilk konuğu Fenerbahçe olacak. Gerçekleştirdiği transferlerle adını duyuran Adana Demirspor, yeni sezona başarı ile başlamak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ? İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçının detayları…
Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk hafta maçlarından sonucu en çok merak edilen maç Adana Demirspor ile Fenerbahçe maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor galibiyeti hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle...