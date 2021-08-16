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ABD'den son dakika Afganistan kararı! Hava operasyonları yeniden başlıyor

ABD'den son dakika Afganistan kararı! Hava operasyonları yeniden başlıyor

Afganistan'da yaşanan kaosun sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğu ileri sürülürken, ABD'den Afganistan ile ilgili son dakika açıklaması geldi. CNN televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:13
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15
ABD'den son dakika Afganistan kararı! Hava operasyonları yeniden başlıyor

ABD'de Taliban yönetimi ele geçirdi. Ülkede yaşanan kaosu tüm dünya anbean takip ederken, Taliban'ın eline geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldığını açıklayan ABD'den Afganistan ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

SON DAKİKA: HAVA OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını belirtti.

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINMIŞTI

Havalimanında hava trafik kontrolünü yürüten ABD'li yetkililer, pistte yaşanan kaosun ardından geçici olarak tüm uçuşları askıya almıştı.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.


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