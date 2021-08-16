ABD askerleri Kabil Havalimanı'nda sivillere ateş açtı iddiası: Ölüler var

Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Kabil Havaalanı'nda, ABD askerlerinin sivillerin üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Havaalanında çekilen görüntülerde, yerde yatan cansız bedenler görülüyor.
Afganistan'da Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.
Afganistan'dan kaçmak isteyen vatandaşların akın etmesiyle havaalanındaki izdiham sürüyor.
YERDE CANSIZ BEDENLER VAR
Havaalanından servis edilen görüntülerde, yerde yatan cansız bedenler görülüyor.
Sputnik Türkiye'nin Afgan güvenlik güçlerine dayandırarak aktardığı habere göre, bu durum ABD askerlerinin Afganistan vatandaşlarına uyarı ateşi açmasından kaynaklanıyor.
'ABD ASKERİ VURDU' İDDİASI
ABD askerlerinin sivillerin üzerine ateş açması sonucu birkaç kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
TRT World'ün görgü tanıklarına dayanarak aktardığı bilgiye göre, en az beş kişi hayatını kaybetti.