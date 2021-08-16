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4. Doz Aşı Olacak mı? Kimler 4. Doz Aşı Olacak? 4. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

4. Doz Aşı Olacak mı? Kimler 4. Doz Aşı Olacak? 4. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 4. Doz aşı açıklamasını gerçekleştirmesinin ardından çeşitli sorular gündeme geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamına gerçekleştirilen aşı çalışmalarında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yapılan açıklamalara göre 4. Doz aşı olacak mı? sorusu gündeme geldi. Peki, 4. Doz aşı olacak mı? kimler 4. Doz aşı olacak? İşte 4. Doz aşı randevusu nasıl alınır? Sorusunun cevabı ve detaylar….

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:23
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:26
4. Doz Aşı Olacak mı? Kimler 4. Doz Aşı Olacak? 4. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Pandemi sürecinin atlatılması için aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında 4. Doz aşı tartışması başladı. Peki, koronavirüs aşısında 4. Doz aşı olacak mı? Kimler 4. Doz aşı olacak? İşte yeni aşılama süreci hakkında tüm detaylar…

4. Doz Aşı Olacak mı?


Ülke genelinde aşı çalışmaları son hızla devam ediyor. Kovid-19’la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı uygulamasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dün gerçekleştirilen açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarında 4. Doz aşının olabileceğini belirtti. Kişilerin isteklerine bağlı olarak dördüncü doz koronavirüs aşısı olabileceği açıklandı. Peki, kimler 4. Doz aşı olacak?



Kimler 4. Doz Aşı Olacak?


Sağlık Bakanlığı tarafından 4. Doz aşı açıklamasının yapılması üzerine halk çeşitli soruları gündeme getirdi. Herkesin 4. Doz aşı olup olmaması gerektiği konusunda çeşitli endişelerin duyulması üzerine açıklama gecikmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dördüncü doz aşı açıklamasına göre sağlık çalışanlarının dördüncü doz aşı olması önerildi.
Yurt dışında da 2 doz Sinovac aşısı ve 1 doz Biontech aşısı olan kişilere dördüncü doz aşı hakkının tanımlandığı belirtildi. PCR testi pozitif çıkanların da bir aylık sürecin ardından aşı olabileceği açıklandı.

4. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?


Yapılan açıklamalar sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşının randevusunun nasıl alınacağı gündeme geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden 4. Doz aşı randevusu nasıl alınır? Sorusunu soran vatandaşa cevap gecikmedi. 4. Doz aşı hakkı tanımlanan kişilerin E-NABIZ üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak randevu oluşturabilecekleri açıklandı.



4. doz aşı uygulamasına katılmak isteyen kişiler aşı hakkının tanımlanmasının ardından randevu oluşturabilecek.

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