Pandemi sürecinin atlatılması için aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında 4. Doz aşı tartışması başladı. Peki, koronavirüs aşısında 4. Doz aşı olacak mı? Kimler 4. Doz aşı olacak? İşte yeni aşılama süreci hakkında tüm detaylar…





4. Doz Aşı Olacak mı?



Kimler 4. Doz Aşı Olacak?



4. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?



Ülke genelinde aşı çalışmaları son hızla devam ediyor. Kovid-19’la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı uygulamasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dün gerçekleştirilen açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarında 4. Doz aşının olabileceğini belirtti. Kişilerin isteklerine bağlı olarak dördüncü doz koronavirüs aşısı olabileceği açıklandı. Peki,Sağlık Bakanlığı tarafından 4. Doz aşı açıklamasının yapılması üzerine halk çeşitli soruları gündeme getirdi. Herkesin 4. Doz aşı olup olmaması gerektiği konusunda çeşitli endişelerin duyulması üzerine açıklama gecikmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dördüncü doz aşı açıklamasına göre sağlık çalışanlarının dördüncü doz aşı olması önerildi.Yurt dışında da 2 doz Sinovac aşısı ve 1 doz Biontech aşısı olan kişilere dördüncü doz aşı hakkının tanımlandığı belirtildi. PCR testi pozitif çıkanların da bir aylık sürecin ardından aşı olabileceği açıklandı.Yapılan açıklamalar sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşının randevusunun nasıl alınacağı gündeme geldi. Sosyal medya hesapları üzerindenSorusunu soran vatandaşa cevap gecikmedi. 4. Doz aşı hakkı tanımlanan kişilerin E-NABIZ üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak randevu oluşturabilecekleri açıklandı.4. doz aşı uygulamasına katılmak isteyen kişiler aşı hakkının tanımlanmasının ardından randevu oluşturabilecek.