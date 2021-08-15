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16Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 16 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 16 Ağustos Yayın Akışı

16Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 16 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 16 Ağustos Yayın Akışı

Türk televizyonunun sevilen kanallarında yeni bir hafta daha kaldığı yerden başladı. Pek çok seyirci tarafından izlenen yarışma programlarıyla geçen bir hafta sonunun ardından hafta içi dizileri seyircisiyle buluşacak. Peki, 16 Ağustos Pazartesi günü televizyonda ne var 16 Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 16 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 16 Ağustos Pazartesi Televizyonda Hangi Diziler Var?

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:15
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:12
16Ağustos Pazartesi Yayın Akışı 16 Ağustos Pazartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 16 Ağustos Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha başladı. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği 16 Ağustos Pazartesi günü yayın akışı ve 16 Ağustos Pazartesi günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!

ATV 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı


KANAL D 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı


07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz

STAR TV 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı


07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı


08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma

TRT 1 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı


05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 16 Ağustos 2021 Pazartesi Yayın Akışı


06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Yerli Sinema
16:30 Yetemek Sizsiniz
18:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 16 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı


10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma

Kanal 7 16 Ağustos 2021 Pazartesi yayın akışı


06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:00 Cici Annem
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma

İşte 16 Ağustos Pazartesi günü yayın akışı...

Kanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın AkışıStar Tv Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı


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