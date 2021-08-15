ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Yayınlandı 2021 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

KPSS ÖABT sınavının ardından sınav sonrası yorumlar merak edilmeye başladı. Sınavda işaretledikleri soruların cevaplarını merak eden öğretmen adayları, sosyal medyadan yapılan ÖABT yorumlarını araştırıyor. Peki, 2021 KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? İşte ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarı
ÖABT Soru ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?
2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı
sorusunun sorulması üzerine gözler ÖSYM kurumuna çevrildi. Binlerce öğretmen adayının girdiği 2021 ÖABT soruları ve cevap anahtarını her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan birkaç saat sonra açıklanması bekleniyor.
ÖABT Sınav Soruları Yorumları
Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021
Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.
Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021
Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021
Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence,Atsız'ı tanımayanları direkt elesinler. #ÖABT2021
Sınava giren adaylar sınav sonrasında ÖABT soruları nasıldı sorusuna bu şekilde cevap vermiştir.
2021 ÖABT soru ve cevap anahtarı
ÖSYM kurumunun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.