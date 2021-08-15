MSB tankları Kastamonu'ya sevk etti! Ezine Çayı'nda seyyar köprü çalışması

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. A Haber başlayan köprü çalışmalarını ekranlara taşıdı.



Sel felaketinin ardından Kastamonu'da yaralar sarılıyor. Devlet harekete geçti ve Kastamonu'da köprü çalışmaları başladı.





TANKLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ



ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiğini bildirdi.MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Bozkurt'a yolladığı kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediliyor. İlçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi.Bu sabah itibarı ile Bozkurt'a ulaşan MSB'ye ait yatay köprüler kurulmaya başlandı.