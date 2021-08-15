Galatasaray Giresunspor Maçı Ne Zaman? Galatasaray Giresunspor Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Giresunspor maçına saatler kala büyük heyecanla beklenen derbi futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu çok az farkla kaçıran Galatasaray, bu sene büyük başarılar elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Giresunspor hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Giresunspor maçının detayları…





Süper Lig ilk hafta maçları nefes kesen mücadeleler ile devam ediyor. Süper Lig'in büyük karşılaşmalarından birisi olacak olan Galatasaray Giresun maçına saatler kala taraftarlar Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Merakla beklenen Galatasaray Giresunspor maçı 16 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta?









Galatasaray Giresunspor Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Giresunspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Heyecanla takip edilen Süper Lig maçlarından olan Galatasaray Giresunspor maçı 16 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.45te gerçekleşecek. İki büyük takımın mücadelelerinin seyircinin nefesini kesmesi bekleniyor.16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarında taraftarla buluşacak.Galatasaray Giresunspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports ekranlarından canlı yayına ulaşabilecekler.