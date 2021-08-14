Bakanlar sel bölgesinde! İşte felakette son durum

Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma kolay bir travma değil. Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir. Gidin görün, sizin elinizde böyle bir bilgi olsa hiç durur musunuz. Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın? Milletin kafasını karıştıracaklar, buradan siyaset üretmeye çalışacaklar.

Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz. Bin jandarma personelimizle, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yapıyoruz. Elektriğin verilemediği köylere helikopterle elektrik gönderiyoruz.

Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde şimdiye kadar 57 vatandaşımız hayatını kaybederken, bölgedeki çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Felaketin yaşandığı ilk andan bugüne kadar bölgede olan bakanlar sel felaketindeki son durumu aktardı.

"TOPLAM 77 İHBAR VAR"

500 kişi, 1000 kişi öldü. Kimden duydun? Oradan bir görevli söyledi.112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Onlardan ulaştıklarımız, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bütün bunları düşe düşe ihbar rakamı 62 buradaki ihbar, yaklaşık 15 de Sinop'taki ihbar, toplam 77. Bu 77'nin hepsi kayıptır veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey yok. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki. Bence muhalefetin bu olmaması gerekir.

"CİDDİ BİR PROVOKASYON İÇİNDEDİR"

Bir taraftan yangın, bir taraftan sel olunca... Arkadaşlar ben 5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, burnum koku almasını biliyorum. Altını çizerek söylüyorum batının ve bir başka yerlerin istihbaratları ciddi bir provokasyon içindedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte olayın olduğu ilk andan itibaren tüm depremlerde, sellerde heyelanlarda olduğu gibi bugün de Kastamonu'dayız. Şunu söylemek isterim ki son 19 yıldır 20 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ötekileştirmedik, o afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde nerede bu devlet, niye benim işim yapılmıyor denildiğini duymadık. Bir an önce yaralarımızı sarmanın içerisinde olduk.

15 gün önce yangın afeti yaşadık. 1 ay içerisinde konutlarımızı ağırlarımızı yapacağız, yaralarımızı saracağız demiştik. Hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde yapılarımızı yapacağız.

"ACILARINI PAYLAŞMAK İÇİN HIZLI HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

O afetlerde ne yaptıysak bugün aynı anlayışta çalışacağız. Esnaflarımız mağdur oldu, acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. 1 hafta sonra esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız bu cephelerin takılmasını başlatacak.

"TÜM HASARLARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE GİDERECEĞİZ"

Kastamonu Bozkurt en çok etlilenen ilçemiz. Burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, merkez mahallemiz için ana hattan su vermeye yarın başlıyor olacağız. Tüm hasarlarımızı hızlı bir şekilde gidereceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yağışlar diner dinmez buradaki şirketlerimiz süratle olaylara müdahale etmeye başladılar. Tek amacımız güvenli şekilde vatandaşımızı elektrik enerjisine kavuşturmak. İçinde bulunduğumuz Bozkurt'ta da sokak lambaları yanıyor. Sadece temizlik yapılan binalarımıza tedbiren elektiriği vermiyoruz. Temizlik biter bitmez o mahallelere elektiriği vereceğiz.

Sadece kırsal alanda yer alan köylerimiz için sıkıntı devam ediyor. An itibariyle 100 köyümüzün altına inmiş durumda, elektrik veremediğimiz abone sayısı da 8 bin 843'e indi."

Öte yandan yıkılan binalarla ilgili olarak İnebolu Başsavcılığı soruşturma başlattı.