Antalyaspor Göztepe Maçı Saat Kaçta? Antalyaspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda? Antalyaspor Göztepe Maçı Canlı İzle

Antalyaspor Göztepe maçı ile iki takım Süper Lig'in 2021/22 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Tam kadro olarak maça çıkacak olan iki takım da Süper Lig maçlarını kazanmanın yollarını arıyor. Peki, heyecanla beklenen Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman? Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta? İşte Antalyaspor Göztepe maçı canlı izle linki…





Antalyaspor Göztepe Maçı Saat Kaçta?



Antalyaspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda?



Antalyaspor Göztepe maçı bugün Antalya Stadı'nda gerçekleşecek. Süper Lig maçlarının ilk hafta maçlarından olan maçı Yasin Kol yönetecek. Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan karşılaşmanın duyurulması üzerine gözler maça çevrildi. Taraftardan gelen Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman sorusu üzerine cevap gecikmedi. 15 Ağustos Pazar günü gerçekleşmesi planlanan Antalyaspor Göztepe maçı saat 21.45'te başlayacak. Peki,15 Ağustos Pazar günü Antalya Stadı'nda yapılması planlanan Antalyaspor Göztepe maçı Yasin Kol tarafından tarafından yönetilecek. Saat 21.45'te başlayacak olan Antalyaspor Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.Antalyaspor Göztepe maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports ekranlarından maçı takip edebilecek.