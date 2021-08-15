Antalyaspor Göztepe Maçı Saat Kaçta? Antalyaspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda? Antalyaspor Göztepe Maçı Canlı İzle

Antalyaspor, Süper Lig'in yeni sezonunu Göztepe maçıyla açacak Son 4 yılda ligde çıktığı ilk hafta maçlarında yalnızca bir galibiyet alabilen Göztepe bu sefer lige başarılı bir şekilde başlamak istiyor. Peki, Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman? Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta? Antalyaspor Göztepe maçının tüm detayları…
Antalyaspor Göztepe maçı ile iki takım Süper Lig'in 2021/22 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını gerçekleştirecek. Tam kadro olarak maça çıkacak olan iki takım da Süper Lig maçlarını kazanmanın yollarını arıyor. Peki, heyecanla beklenen Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman? Antalyaspor Göztepe maçı saat kaçta? İşte Antalyaspor Göztepe maçı canlı izle linki…