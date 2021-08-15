800 bin lira teklif ettiler satmadı! 1936 model Plymouth marka aracına gözü gibi bakıyor

Konya'da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce bir tanıdığını ziyaret etmek için Sivas'a gitti.



Ziyaret sırasında 1936 model bir Plymouth marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine satmasını istedi.



Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici yardımıyla Konya'ya getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara kaporta bakımı yaptıran Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek geçmiş yıllardan içinde kalan heyecanını bu şekilde yendi.





'MOTORU ORİJİNAL FABRİKA ÇIKIŞI'



'FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLER NEDENİYLE KAZALAR ATLATTIK'



800 BİN LİRA TEKLİF GELDİ SATMADI



'MENDERES'İN PARTİ KURDUĞU ZAMAN KULLANDIĞI ARABAYMIŞ'



Aracı alma hikayesini anlatan Terzioğlu, 'Sivas'ta bulunan bir ağabeyimizi ziyarete gittiğimde görmüştüm bu aracı orada araç epey bir ilgilimi çekti. Daha sonra bir pazarlık oluştu aracı aldık 2 yıl önce. Aracı aldığımızda bazı eksikleri vardı, onları tamamlamak için Konya'ya getirdik Sivas'tan çekiciyle.Konya'da ise sanayide ufak tefek boya eksiklerini falan yaptık. Motoru zaten olduğu gibi orijinal fabrika çıkışı gibi yerindeydi. Önemli bir işlem yapmadık aracın motoruna. Sadece biz, boya akıntıları fazlalıkları vardı, kaporta eksiklerini tamamladık şimdi aracımıza biniyoruz' dedi.Gezmeye çıktığı aracına ilgi fazla olunca aracı satmaya karar veren Özkan Terzioğlu, 'İlk etapta aracı binmek için aldık. Hevesimiz de vardı geçmiş yıllardan evet ama saklayacak bir garajım yok.Trafikteyken ilgi odağı oluyor bazı araçlar önüme duruyor fotoğraf için. Biz bunun gibi defalarca kazalar atlattık. Önümüze kıranlar, sıkıştıranlar fotoğraf video çekmek isteyenler bu tür olayları yapıyor. Zaten araç eski, biz bunun hakkından gelemeyeceğiz diye satmak istiyoruz' şeklinde konuştu.Aracı satmaya karar verdikten sonra birçok teklifin geldiğini anlatan Özkan Terzioğlu, 'Düğün teklifleri geldi, film çekimleri teklifleri geldi. Onun haricinde ise sanatçı transfer teklifleri geldi. Biz o şekilde yapmadık kabul etmedik.Satış anlamında gelen teklifler ise geçen yıl iyi bir teklif gelmişti ama biz o sıralarda araçtan hevesimizi almadığımız için yine vermedik.Şimdi işlemler tamamlanınca bize para teklifleri geldi 700 bin lira 800 bin liralar geldi. Lakin aracın benim gözümdeki değer bu değil. Değerini bulursa tabii ki gider' şeklinde konuştu.Terzioğlu, 'Aldığım aracın sahibinin söylediğine göre ise rahmetli Adnan Menderes'in parti kurduğu zaman seçim çalışmalarında kullandığı arabaymış. Aslında araştırmadık işin doğrusu, araştırmaya da gerek yok. Duruşu itibariyle bu araçlardan Türkiye'de az sayıda var. Biliyorsunuz biri Anıtkabir'deki müzede' ifadelerini kullandı.