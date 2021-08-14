Taksim’de, İBB zabıtası kadına uçan tekme attı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim’deki Gezi Parkı’nda, 17 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara ait tezgahları kaldırmak isteyince ortalık karıştı.



POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Seyyar satıcılar taş, sopa ve bıçaklarla ekiplere mukavemet gösterince olay yerine polis ekipleri takviye edildi.



Çıkan kavgada bir İBB zabıtası bir şahsı tartaklarken, başka bir zabıta bir kadına uçan tekme attı.



YERDEN KALKAMADI



Kadın, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Başka bir kadın ise olaya çığlık atarak tepki verdi.



Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı