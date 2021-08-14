USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Sağlık
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi

Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi" dedi.

Ekleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:37
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:42
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi" ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı