Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi" ifadelerini kullandı.