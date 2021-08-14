Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı





Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı.



Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.





Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.



Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için çaba gösteren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Bazı dükkanların sahipleri de çalışmalara destek veriyor.



Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezine en kısa sürede enerji ve su verilmesi planlanıyor. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor



İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.





Sel sularına kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.





Öte yandan, sel felaketinden etkilenen noktalarda Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.





Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale gelirken ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.





ARAÇLAR, SOKAK ARALARINDA YIĞINLAR OLUŞTURDU



Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ve yerinden sökülen ağaçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu.





Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon tırı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp görev alıyor.





BOZKURT'TAKİ SON DURUM FOTOĞRAFLARA YANSIDI



Sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken, birçok evin de sular altında kaldığı fotoğraf karelerine yansıdı. Sel felaketinin 3'üncü gününde arama kurtarma faaliyetleri sürerken yaralar da sarılmaya devam ediyor.





Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması sonucunda sel altında kaldı.





Özellikle Bozkurt ilçesinin büyük bir bölümü sel altında kalırken arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.





Ayrıca ilçede enkaz kaldırma ve temizlik işlemleri de sürüyor. Öte yandan sel felaketine ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.



ENERJİ ÇALIŞMALARI

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadığını açıklandı. Ayrıca, Kastamonu genelinde 1 ilçe, 64 köye, Sinop'ta 83 köye elektrik verilememektedir.



Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.



ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Alt yapı ile ilgili yapılan açıklamada şunlara ver verildi: "Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verildi. Bozkurt'a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlandı.



Bartın Abdipaşa'da Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir. Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir.



DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak ilçeye su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir."



