Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Karagümrük Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Onlarca takımın karşı karşıya geleceği Süper Lig'in ikinci karşılaşması Karagümrük ve Gaziantep FK arasında geçecek. Peki, sezonun merakla beklenen ikinci karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman? Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta?





Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?



Karagümrük Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?



Karagümrük Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?



Süper Lig'in İlk Hafta Maç Programı



Süper Lig'in ikinci karşılaşmasına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kala ‘Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman?' sorusu sosyal medyanın gündemine geldi . TFF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Peki,2021-2022 sezonunun ikinci büyük karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı 14 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Fanatiklerin heyecanla takip edeceği Karagümrük Gaziantep FK maçı saat 19.15'te başlayacak.Karagümrük Gaziantep FK maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftar Karagümrük Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki,13 Ağustos Cuma20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük14 Ağustos Cumartesi19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler15 Ağustos Pazar19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan16 Ağustos Pazartesi19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan ÖzdamarTFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in ilk hafta maç programı bu şekilde yayınlanmıştır.