Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Karagümrük Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Onlarca takımın karşı karşıya geleceği Süper Lig'in ikinci karşılaşması Karagümrük ve Gaziantep FK arasında geçecek. Peki, sezonun merakla beklenen ikinci karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman? Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta?
Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?
Süper Lig'in ikinci karşılaşmasına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kala ‘Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman?' sorusu sosyal medyanın gündemine geldi . TFF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta?
Karagümrük Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?
2021-2022 sezonunun ikinci büyük karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı 14 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Fanatiklerin heyecanla takip edeceği Karagümrük Gaziantep FK maçı saat 19.15'te başlayacak.
Karagümrük Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?
Karagümrük Gaziantep FK maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftar Karagümrük Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig'in ilk ilk hafta maçları nelerdir?
Süper Lig'in İlk Hafta Maç Programı
13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
TFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in ilk hafta maç programı bu şekilde yayınlanmıştır.