USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Güncel
Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Karagümrük Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Karagümrük Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig karşılaşmaları 13 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Taraftarlın heyecanla beklediği Süper Lig’in ilk karşılaşması Beşiktaş ve Rizespor arasında gerçekleşti. 90 günlük tatil sonrasında sahalara geri dönen takımlar sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, Süper Lig’in ikinci maçı olan Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman? Karagümrük Gaziantep maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:27
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:26
Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Karagümrük Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Onlarca takımın karşı karşıya geleceği Süper Lig'in ikinci karşılaşması Karagümrük ve Gaziantep FK arasında geçecek. Peki, sezonun merakla beklenen ikinci karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman? Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Karagümrük Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?


Süper Lig'in ikinci karşılaşmasına saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kala ‘Karagümrük Gaziantep FK maçı ne zaman?' sorusu sosyal medyanın gündemine geldi . TFF tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre heyecanla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Karagümrük Gaziantep FK maçı saat kaçta?



Karagümrük Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?


2021-2022 sezonunun ikinci büyük karşılaşması olacak olan Karagümrük Gaziantep FK maçı 14 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Fanatiklerin heyecanla takip edeceği Karagümrük Gaziantep FK maçı saat 19.15'te başlayacak.

Karagümrük Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda?


Karagümrük Gaziantep FK maçına saatler kala maçı canlı izlemek isteyen taraftar Karagümrük Gaziantep FK maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Merakla beklenen Karagümrük Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Süper Lig'in ilk ilk hafta maçları nelerdir?

Süper Lig'in İlk Hafta Maç Programı


13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar



TFF'nin açıklamalarına göre Süper Lig'in ilk hafta maç programı bu şekilde yayınlanmıştır.

Süper Lig’in İlk Hafta Maç ProgramıKaragümrük Gaziantep Fk Maçı Saat Kaçta?Karagümrük Gaziantep Fk Maçı Hangi Kanalda?Karagümrük Gaziantep Fk Maçı Ne Zaman?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı