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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi!

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi!

Batı Karadeniz, aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:57
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:35
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 51'e yükseldi!

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki can kaybının 51'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir' bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.


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