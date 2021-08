Aşk Mantık İntikam 8. Bölüm İzle Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fragmanı İzle

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam 8. Bölümü ile ekranlara gelecek. Akşam yayınlanacak bölüm heyecanla beklenirken dizi hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. Peki, başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler oldu? Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Mantık İntikam 8. Bölüm izle…



Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümüne saatler kala heyecan dorukta! FOX TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?









Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümde Neler Oldu?



Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Aşk Mantık İntikam'ın bu akşam yayınlanan bölümünde nefesler kesildi! Esra ve Ozan arasındaki aşk giderek daha fazla alevlenirken bu durumu gizlemeleri zorlaşıyor. Şirkette olan olaylardan etkilenen Esra her ne kadar Ozan'dan uzak durmak istese de her olay onları daha da yakınlaştırıyor. Ozan'ın Esra'ya karşı tavırlarının değişmesi ve yakınlık göstermesi Esra'nın aklını karıştırdı. İkili arasındaki yakınlaşmanın nasıl sonlanacağı merak konusu… Peki,Aşk Mantık İntikam bu akşam 8. Bölümü ile ekranlara geldi. Seyircinin severek takip ettiği dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Aşk Mantık İntikam'ın 8. Bölümünün yayınlanmasının ardından seyirci ‘Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu gündeme getirdi. Aşk Mantık İntikam 9. Bölüm fragmanı dizinin yeni bölümünden birkaç gün sonra yayınlanacak.ise Aşk Mantık İntikam'ın resmi Youtube kanalı üzerinden seyirciyle paylaşılacak. Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20.00'da FOX'ta!